Звезда «Эйфории» признался в наркозависимости
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Звезда сериала «Эйфория», актер и певец Доминик Файк высказался о проблемах с наркотическими веществами. Об этом сообщает Variety.
Как признался артист, создатель сериала Сэм Левинсон нанял психолога, в обязанности которой входил контроль за его состоянием во время съемочного процесса.
«Верите или нет, я сам тот еще наркоман. И на съемках «Эйфории» мне привели коуча, которая общалась со мной. Просто какую-то случайную женщину», - поделился Файк.
Актер уточнил, что специалисту не удалось установить с ним контакт. Он объяснил, что психолог не имел ничего общего с ним, поэтому все ее советы оказались неэффективны.
«Сложно прислушиваться к советам такого человека, не относиться к ним наплевательски», - заявил артист.
Кроме того, Файк отметил, что до сих пор не знает, пригласят ли его на съемки третьего сезона «Эйфории».
Ранее стало известно, что в Нью-Йорке полиция арестовала преследователя певицы Тейлор Свифт.