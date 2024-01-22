Звезда «Эйфории» признался в наркозависимости

Звезда сериала «Эйфория», актер и певец Доминик Файк высказался о проблемах с наркотическими веществами. Об этом сообщает Variety.

Как признался артист, создатель сериала Сэм Левинсон нанял психолога, в обязанности которой входил контроль за его состоянием во время съемочного процесса.

«Верите или нет, я сам тот еще наркоман. И на съемках «Эйфории» мне привели коуча, которая общалась со мной. Просто какую-то случайную женщину», - поделился Файк.

Актер уточнил, что специалисту не удалось установить с ним контакт. Он объяснил, что психолог не имел ничего общего с ним, поэтому все ее советы оказались неэффективны.

«Сложно прислушиваться к советам такого человека, не относиться к ним наплевательски», - заявил артист.

Кроме того, Файк отметил, что до сих пор не знает, пригласят ли его на съемки третьего сезона «Эйфории».

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