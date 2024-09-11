Звезда «Доктора Хауса» вышла в свет в смелом наряде

Уайлд в таком откровенном образе посетила показ новой коллекции Michael Kors, который прошел в Нью-Йорке в рамках Недели моды.

Оливия Уайлд воспитывает двоих детей: 10-летнего сына Отиса и 7-летнюю дочь Дэйзи. Звезда «Доктора Хауса» родила их от своего коллеги Джейсона Судейкиса, с которым разошлась в 2020 году. Знаменитость рассказывала, что ее гражданский брак не закончился «в одночасье» — у влюбленных накопились разногласия и претензии к друг другу, которые им не удалось разрешить. Актриса уточнила, что первое время они старались жить под одной крышей ради комфорта общих детей, однако позднее осознали, что эта идея не принесет ничего хорошего.

В 2021 года артистка вступила в отношения с бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлсом, который моложе нее на 10 лет. Пара не скрывала свои отношения и вместе появлялась на публике, но спустя год влюбленные объявили о расставании, отметив, что остались близкими друзьями.

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