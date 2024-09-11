Дочь Синди Кроуфорд продемонстрировала фигуру в платье с декольте до талии

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер появилась на публике в откровенном наряде. Об этом пишет издание Daily Mail.

22-летняя модель стала гостьей премьеры киноленты «Субботний вечер», которая состоялась 10 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. Знаменитость позировала на красной дорожке в черном облегающем макси-платье с декольте до талии. Гербер дополнила образ серьгами и массивными браслетами. Визажисты сделали наследнице супермодели макияж с коричневыми тенями и нюдовым блеском, а стилисты уложили волосы в локоны.

Напомним, Кайя Гербер — дочь супермодели Синди Кроуфорд и бывшего манекенщика и предпринимателя Рэнди Гербера. Девушка пошла по стопам своей матери и решила стать моделью. С десяти лет она снималась для таких журналов, как Vogue, Teen Vogue и Pop Magazine, а с 2017 года начала работать с ведущими модными брендами, включая Calvin Klein, Burberry, Coach, Prada и другие.

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