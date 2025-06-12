Звезда «Бриджертонов» подралась с грабителем в кофейне

Звезду сериала «Бриджертоны» Женеву Ченнор хотели ограбить в одной из кофеен Лондона, однако актриса смогла постоять за себя. Об этом сообщает издание New York Post.

18-летний юноша вместе со своим приятелем попытались выхватить у Женевы телефон и даже пригрозили ей ножом, но не учли, что девушка — бывшая участница сборной Великобритании по синхронному плаванию.

Благодаря своему спортивному прошлому актрисе удалось среагировать молниеносно. Она преградила злоумышленникам выход из заведения, забрала телефон и вступила в борьбу.

Драку со звездой «Бриджертонов» засняли камеры кофейни, после чего девушка сама опубликовала видео в социальных сетях. Она также рассказала подписчикам, что получила сотрясение мозга, а ее пес, ставший невольным свидетелем произошедшего, до сих пор пугается, когда к ней подходит кто-то незнакомый.

Один из нападавших признал вину, а вот его сообщника, угрожавшего Женеве ножом, отпустили из-за отсутствия доказательств.

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