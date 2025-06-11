29-летняя российская актриса снялась в клипе Тилля Линдеманна

Российская актриса снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Главную роль сыграла 29-летняя Полина Ауг – дочь Юлии Ауг.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По его информации, клип снят в типичном стиле Линдеманна. Видео посвящено умершему в 2025 году режиссеру Дэвиду Линчу.

Полина Ауг – уроженка Санкт-Петербурга. Ее фамилия – Золотухина, однако Полина решила взять творческий псевдоним по фамилии матери.

Она известна по роли Геллы в экранизации «Мастер и Маргарита». Также Полина Ауг сыграла в картине «Юморист», сериалах «Актрисы» и «Сны Алисы».

Линдеманн уже работал с российскими актрисами. В 2023 году в его клипе появилась Аглая Тарасова.

Ранее сообщалось выходе клипа Линдеманна, снятом в московском цирке. Певец находился рядом с тиграми и кормил животных мясом.