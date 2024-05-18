Звезда «Бонни и Клайда» Фэй Данауэй призналась в тяжелом недуге

На Международном Каннском кинофестивале покажут документальный фильм про голливудскую актрису Фэй Данауэй. Звезда фильма «Бонни и Клайд» призналась в картине, что страдает от биполярного расстройства.

Диагноз мешал знаменитости общаться с людьми. 83-летняя актриса призналась, что не пытается снять ответственность за свои действия, но, по крайней мере, она поняла, чем было вызвано ее поведение.

«Я работала с врачами, которые проанализировали мое поведение, выписали рецепты на таблетки, которые должны были мне помочь. И это помогло, я стала тише», — рассказала Фэй Данауэй в интервью изданию People.

Дороти Фэй Данауэй родилась в Бэскоме, штат Флорида в 1941 году. Она училась на театральном отделении Бостонского, а затем Флоридского университета. Ее актерская карьера началась в 1962 году, когда она вступила в труппу американского национального театра. В том же году Данауэй впервые сыграла на Бродвее в постановке «Человек на все времена».

На киноэкранах она появилась в 1967 году. Сперва актрисе доставались роли в малоприметных картинах, но все изменилось после фильма «Бонни и Клайд». Картина принесла Фэй номинацию на «Оскар» и статус самой красивой женщины современности. Через год она сыграла главную роль в культовом фильме-ограблении «Афера Томаса Крауна». После этого Данауэй стала одной из самых ярких звезд Голливуда.

Фэй Данауэй дважды была замужем. От второго супруга, британского фотографа Терри О’Нилла, она родила в 1980 году сына Лиама Данауэй О’Нилла.

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