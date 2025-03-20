Звезда «Белого лотоса» Обри Плаза рассталась с мужем Баэной перед его смертью

Звезда сериала «Белый лотос» Обри Плаза рассталась с мужем Джеффом Баэной перед его смертью. Они разорвали отношения за несколько месяцев до того, как его нашли мертвым в их доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Источник узнал новые подробности о смерти режиссера. После расставания пары, мужчина остался жить в их доме. Актриса же уехала в Нью-Йорк. Тело Джеффа обнаружила сотрудница по выгулу собак. Она услышала громкую музыку, зашла в дом и увидела тело хозяина жилища. После она позвонила в полицию.

Правоохранители рассказали, что позвонили актрисе, а она подтвердила, что рассталась с супругом. По ее словам, в октябре между ними состоялся неприятный разговор. А после она попросила их общего друга присматривать за режиссером, так как волновалась за его психологическое состояние. Джефф даже обращался к психотерапевту.

Судмедэксперт пояснил, что за три часа до смерти Баэна отправил экс-жене сообщение. Но в его крови не обнаружили следов запрещенных веществ или алкоголя.

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