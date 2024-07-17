Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс выходит замуж: кольцо за 100 тысяч долларов
© Evan Agostini/Invision/East News
33-летняя актриса Эмма Робертс объявила о помолвке со своим возлюбленным. Коди Джон сделал ей предложение на природе, подарив кольцо с бриллиантом. Об этом звезда сериала «Американская история ужасов» рассказала в социальной сети.
Знаменитости встретились благодаря общим друзьям и с 2022 года начали встречаться. По всей видимости, проведенного вместе времени хватило, чтобы они осознали готовность построить семью. Подробностей, как именно было сделано предложение, Эмма не раскрыла. Лишь показала снимок вместе с женихом.
«Оставляю это здесь, пока моя мама всем не рассказала», - отметила Робертс.
К слову, по словам источников таблоида Daily Mail, Коди не поскупился на кольцо и выбрал довольно дорогое. У ювелирного украшения есть бриллиант в пять карат, и стоимость такого изделия превышает 100 тысяч долларов.
Напомним, что Эмма Робертс воспитывает сына, рожденного от Гаррета Хедлунда. Актеры не смогли сохранить отношения после появления на свет ребенка.
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