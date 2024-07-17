Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс выходит замуж: кольцо за 100 тысяч долларов

33-летняя актриса Эмма Робертс объявила о помолвке со своим возлюбленным. Коди Джон сделал ей предложение на природе, подарив кольцо с бриллиантом. Об этом звезда сериала «Американская история ужасов» рассказала в социальной сети.

Знаменитости встретились благодаря общим друзьям и с 2022 года начали встречаться. По всей видимости, проведенного вместе времени хватило, чтобы они осознали готовность построить семью. Подробностей, как именно было сделано предложение, Эмма не раскрыла. Лишь показала снимок вместе с женихом.

«Оставляю это здесь, пока моя мама всем не рассказала», - отметила Робертс.