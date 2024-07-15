Потратили почти $500 млн: как прошла «свадьба века» в Индии

Свадьба младшего сына самого богатого человека Азии Мукеша Амбани обошлась почти в 500 миллионов долларов. При этом бюджет только на предсвадебные торжества, прогремевшие на весь мир, составил 150 миллионов долларов.

Как утверждают СМИ, для Мукеша Амбани это не такая уж существенная сумма. Его состояние в 2024 году вросло на 10 миллиардов долларов и составило 124 миллиарда долларов.

Известно, что избранницей 29-летнего Ананта стала его ровесница Радика Мерчант. Девушка также из семьи миллиардера, главы крупной фармацевтической компании.

Свадьба, которую посетили многие звезды шоу-бизнеса, продлилась три дня. Сначала состоялась традиционная индуистская церемония. На следующий день последовал «шубх аширвад» — получение благословений от гостей и старейшин, третий день стал кульминацией и самой дорогой частью торжества.

Жених был в традиционном для Индии костюме. Он дополнил образ брошью в виде пантеры с изумрудом в 720 карат. На невесте был свадебный индийский наряд с ручной вышивкой. Образ дополнило многоярусное ожерелье с бриллиантами и изумрудами. Радика за время празднования сменила несколько дизайнерских платьев, созданных специально для нее.

Среди гостей были замечены Ким и Хлои Кардашьян, Приянка Чопра, Ник Джонас и многие другие звезды Болливуда и США, сообщает Леди Mail.ru.

На вечеринке будущих молодоженов выступала Рианна и Джастин Бибер. Всем гостям молодожены подарили часы Audemars Piguet.

Ранее стало известно, что Бибер исполнил свой хит Baby на предсвадебной вечеринке в Индии. За выступление он заработал 10 млн долларов.