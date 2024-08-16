Звезда «50 оттенков серого» разорвала помолвку спустя семь лет романа

Американская актриса Дакота Джонсон, получившая известность благодаря роли в фильме «50 оттенков серого», и вокалист группы Coldplay Крис Мартин разорвали помолвку после семи лет романа. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам приближенного к паре источника, 47-летний музыкант и 34-летняя актриса захотели «двигаться дальше». При этом представители звезд пока не комментировали эту информацию.

Стоит отметить, что Джонсон не сопровождала Мартина во время европейского этапа тура Coldplay, однако в июне появилась на концерте группы в Гластонбери. Также папарацци «ловили» артистку без обручального кольца, которое она носила с 2020 года.

Напомним, Крис Мартин и Дакота Джонсон начали встречаться в 2017 году после расставания вокалиста с актрисой Гвинет Пэлтроу, от которой у него есть 20-летняя дочь Эппл 18-летний сын Мозес.

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