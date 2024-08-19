Звезда «50 оттенков серого» отреагировала на слухи о расставании с вокалистом Coldplay
© Marco Ugarte/Associated Press/East News
Американская актриса Дакота Джонсон, прославившаяся благодаря роли в фильме «50 оттенков серого», отреагировала на слухи о разрыве помолвки с вокалистом Coldplay Крисом Мартином. Об этом сообщает Page Six.
Артистка продемонстрировала журналистам свое обручальное кольцо с большим изумрудом, когда работники СМИ «поймали» ее во время ужина с друзьями в Калифорнии.
34-летняя знаменитость выглядела раздраженной и смотрела на фотографов пристально, чтобы убедиться, что им удалось сделать снимок. Представитель актрисы также не подтвердил слухи о том, что они с 47-летним Мартином решили расстаться.
«Эти сообщения не соответствуют действительности. Они счастливы вместе», — рассказал он.
Напомним, Крис Мартин и Дакота Джонсон начали встречаться в 2017 году после разрыва вокалиста с актрисой Гвинет Пэлтроу, от которой у него есть 20-летняя дочь Эппл 18-летний сын Мозес.
Ранее стали известны подробности расставания актрисы Меган Фокс с певцом Колсоном Бэйкером.