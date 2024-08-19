«Крушил гитары, разбивал стаканы об голову»: раскрыты подробности расставания Меган Фокс с возлюбленным

В июле актриса Меган Фокс и певец Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly (MGK), объявили о воссоединении после того, как зимой прошлого года поссорились и перестали общаться. По слухам, ради возлюбленной артист избавился от алкогольной зависимости, из-за которой расставалась пара. В беседе с In Touch Weekly инсайдер раскрыл подробности отношений знаменитостей и зависимости музыканта.

По словам собеседника издания, Колсон Бэйкер тяжело боролся с зависимостью — он «крушил» все на своем пути и мог бросаться на людей. Меган Фокс, наблюдавшая за таким поведением избранника, не хотела оставаться с ним рядом.

«Она не собиралась оставаться с ним, особенно после того, как он себя вел: крушил гитары, разбивал стаканы об голову и нападал на всех, кто попадался на пути. Он шел к катастрофе, пока не решил измениться», — рассказал источник.

Недавно сам Machine Gun Kelly признался, что год назад он прошел курс реабилитации.

«Это был мой первый поход в реабилитационный центр. Они просто дали мне так много способов управлять телом и показали, откуда берется этот гнев, и методы его подавления», — делился Колсон Бэйкер.

По словам певца, Меган Фокс оказала ему «неоценимую помощь» в борьбе с зависимостью. Колсон Бэйкер отмечал, что после пройденного лечения и восстановления он «больше не пьет» и «полностью трезв от всего».

Напомним, Меган Фокс и Machine Gun Kelly начали встречаться в 2020 году после знакомства на съемочной площадке фильма «Полночь на злаковом поле». В 2022 году пара объявила о помолвке, однако в феврале 2023 года актриса и певец поссорились на вечеринке по случаю Суперкубка в Аризоне, а в марте Меган Фокс заявила, что расторгла помолвку с возлюбленным. В июле этого года знаменитости снова воссоединились.

Ранее сообщалось о том, что Меган Фокс обратилась к специалисту, чтобы сохранить отношения с Machine Gun Kelly.