Зрительный контакт и медленные толчки: Шэрон Стоун рассказала, как предпочитает заниматься сексом

Голливудская актриса Шэрон Стоун, несмотря на возраст, до сих пор является одной из самых сексуальных звезд мира. Ее роль в «Основном инстинкте» до сих пор вспоминают миллионы зрителей. За свою актерскую карьеру артистка снялась во многих популярных кинокартинах, а также в десятках постельных сцен. И один из ее партнеров по площадке Руперт Эверетт спустя много лет решил рассказать об откровениях Стоун, которыми она с ним однажды поделилась.

Актер, озвучивший прекрасного принца в «Шреке», вместе работал с Шэрон в 2004 году над фильмом «Двойной агент» В нем им предстояло имитировать секс на камеру, и Руперт вспоминает, что порой это было довольно забавно. Он рассказал, что в принципе этот процесс довольно увлекательный, несмотря на то, что им иногда приходится часами лежать между раздвинутых ног другого человека.

По словам Эверетта, пока шла подготовка к съемкам, они вместе с Шэрон ждали начала работы и разговаривали. Тогда актриса и поделилась с ним своими сексуальными предпочтениями. Оказалось, что Стоун любит не дерзкий и жесткий половой акт, а совершенно наоборот – чувственный и неспешный.

«Знаешь, что я говорю парню? Я говорю ему, чтобы он посмотрел мне в глаза, а затем начал очень медленно входить и выходить в меня», - призналась Шэрон Стоун.

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