«Когда терять нечего»: Памела Андерсон снялась полностью обнаженной для нового журнала

Модель и актриса Памела Андерсон в свои 55 лет явно не собирается сбавлять обороты.

Недавно Спасательница Малибу снялась нагой для известнейшего кино-альманаха Interview Magazine. Любой желающий теперь может ознакомиться с пикантными изображениями и объемным интервью актрисы на официальном сайте журнала.

На одном фото Памела полностью обнаженная в призывной позе лежит кожаной софе. На другом - суперзвезда развратно облизывает камеру.

Журналист Ронан Ферроу искренне поражается сочетанию открытости и мудрости, которое, по его мнению, присуще отнюдь не всем голливудским звездам.

Полагаю, что когда тебе нечего терять, ты можешь быть на самом деле откровенным с миром. Все, что я когда-либо говорила - я говорила от самого сердца, - отвечает ему Андерсон.

Как сообщает издание Газета.Ru на одном снимке фотосессии «Спасательница Малибу» предстает в платье и боксерских перчатках из коллекции Vivienne Westwood SS'23. В октябре прошлого года именно это сочетание стилей представила на Неделе моды в Париже коллега Памелы супермодель Белла Хадид.