Бывшая жена актера Ченнинга Татума Дженна Деван подала на него в суд

На актера Ченнинга Татума подали в суд. Причем бывшая жена Дженна Деван. Как выяснил таблоид In Touch, дело в деньгах звезды «Супер Майка».

Официальный развод Татума и Деван произошел еще в сентябре 2023 года. Но не все вопросы экс-супруги смогли тогда уладить, поэтому команда актрисы подготовила иск. Оказалось, что Дженна хочет получать процент с выплат, положенных Ченнингу от Гильдии киноактеров. Она требует, чтобы актеру перестали перечислять деньги, пока ситуация не разрешится.

К слову, исполнитель главной роли в фильме «Шаг вперед» уже в курсе претензий бывшей жены. Он попросил уведомлять его обо всех изменениях в судебном процессе.

Напомним, что с Дженной актер был шесть лет в браке. А уже после того, как их отношения испортились, Татум начал встречаться с коллегой Зои Кравиц. Они встречались три года и даже были помолвлены. Однако в 2024 году инсайдеры неожиданно сообщили о том, что свадьбы не будет.

Ранее Зои Кравиц высказалась о Ченнинге Татуме после расставания.