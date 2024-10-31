Названа причина расставания Ченнинга Татума и Зои Кравиц после трех лет отношений и помолвки

Раскрыта причина, по которой голливудские актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались после трех лет отношений. Об этом пишет издание People со ссылкой на источник.

Как рассказал информатор, звезды приняли решение о разрыве на прошлых выходных. Причиной расставания, по словам инсайдера, стало то, что артисты были «на разной волне».

При этом сами влюбленные пока никак не комментировали новости о расставании.

Стоит отметить, что впервые о том, что свадьба Татума и Кравиц оказалась под угрозой, инсайдеры заговорили несколько месяцев назад. Это было связано с тем, что Татум был «перегружен» работой и отстранился от подготовки к свадьбе. По слухам, отношения артистов не выдержали испытания совместных съемок. Ченнинг снялся в картине «Моргни дважды», режиссером которой выступила Зои.

Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда актеров неоднократно замечали вместе. В октябре минувшего года возникли слухи о помолвке звезд. Причиной стало то, что Кравиц «поймали» с обручальным кольцом на вечеринке Кендалл Дженнер. Через некоторое время инсайдеры подтвердили слухи.