Знала секреты Эндрю: что известно о возможном романе принцессы Дианы с Эпштейном

У принцессы Дианы был роман с Джеффри Эпштейном. Об этом в разговоре с генеральным прокурором США рассказала сообщница преступника Гислейн Максвелл. Подробности приводит RadarOnline.

Женщина заявила, что общая подруга Дианы устроила ей свидание с Эпштейном. На тот момент принцесса еще не объявляла о расставании с принцем Чарльзом.

Автор статьи на портале отмечает, что сообщница Джеффри не могла точно знать, что было между леди Ди и мужчиной. Но сама Гислейн уверена, что они были знакомы, и их «пытались свести».

Как пояснил инсайдер, если показания Максвелл соответствуют действительности, это может пролить свет на крайне напряженные отношения принцессы с королевской семьей и, возможно, это стало одной из причин ее изгнания.

Кроме того, если Диана действительно была близка с Эпштейном, она могла быть в курсе всех «грязных секретов» принца Эндрю, чье имя позднее оказалось в центре громкого скандала. Не исключается и то, что леди Спенсер могла стать жертвой шантажа.

Пока остается неизвестным, фигурирует ли имя принцессы Дианы в материалах дела Эпштейна, которые вскоре могут быть обнародованы. Напомним, что мужчина является фигурантом резонансного дела, связанного с торговлей людьми и вовлечением в сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям планирует лишить титулов брата Гарри и дядю Эндрю.