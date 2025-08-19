Принц Уильям намерен лишить членов королевской семьи титулов, как только станет монархом

Принц Уильям шаг за шагом готовится принять корону из рук отца. Карл III планирует передать престол старшему сыну после своего 80-летия или намного раньше, если его здоровье ухудшится. Наследник монарха уже разрабатывает приказы, которые он примет первым делом.

Как сообщают источники, первым делом будущий король может лишить звания своего дядю Эндрю и младшего брата Гарри. Повод для данного шага может стать желание самого Уильяма очистить репутацию королевской семьи от скандалов. При этом он рискует быть обвиненным в стремлении свести личные счеты.

«Уильям гораздо более непреклонен, чем Чарльз, когда дело касается защиты репутации монархии. Он полностью осознает вред, который Эндрю нанес репутации монархии, и не будет уклоняться от действий, которых, возможно, избегали его бабушка или отец», — сообщил инсайдер изданию RadarOnline.

Принц Эндрю давно стал обузой для королевской семьи. Ранее он дружил с бизнесменом Джеффри Эпштейном, известным за сексуальные преступления. А потом и сам был обвинен в сексуальных домогательствах, став одним из самых ненавистных членов королевской семьи.

Что касается принца Гарри, на него принц Уильям злится за то, что тот продолжает использовать свое имя в коммерческих целях после того, как вместе с супругой покинул дворец. Это в корне нарушает прямые договоренности с покойной королевой Елизаветой и противоречит протоколу.

В частности, Уильяма злит, что Меган Маркл продолжает пользоваться титулом «Ее королевское величество» для рекламы своего бренда As Ever и кулинарного шоу.

Ранее принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон решили переехатьв новый дом.