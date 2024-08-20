Поклонники считают, что Хейли и Джастин Бибер тайно стали родителями

Поклонники канадского певца Джастина Бибера и его жены Хейли устали ждать новостей о том, что супруги стали родителями. Фанаты считают, что модель уже родила дочь, однако держит это в секрете передает In Touch Weekly.

Исходя из того, что Биберы сообщили о скором пополнении в семействе в мае, а Хейли рассказывала, что находилась на шестом месяце беременности — первенец должен появиться на свет в ближайшее время. Сейчас активность избранницы певца в соцсетях сводится к рекламе ее бренда. В комментариях пользователи регулярно спрашивают Бибер, родила ли она. Другие же юзеры выражают уверенность в том, что девушка уже стала матерью.

Среди аргументов фанатов и то, что Бибер недавно ужинал в ресторане один, хотя прежде практически не расставался с женой. Помимо этого, машину 27-летней Хейли заметили на улице 17 августа. Сама модель оттуда не вышла, решив отправить в магазин за смузи телохранителя.

Ранее мы писали, что друзья Джастина Бибера подозревают беременную Хейли в использовании певца ради денег.