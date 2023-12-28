Знакомый рев мотора не помог стать прежним: Шумахера возили на гоночном Mercedes, чтобы пробудить мозг

Чемпиона мира по «Формуле-1» Михаэля Шумахера пробовали катать на гоночном Mercedes в попытке пробудить мозг после травмы. Врачи верили, что, услышав знакомый рев мотора, 54-летний гонщик станет прежним.

О новой детали узнал немецкий Bild (заблокирован на территории России). На публикацию немецкого издания обратил внимание сайт Kp.ru.

Шумахер 10 лет назад разбился во время катания на горных лыжах, гонщика не спас даже шлем, он ударился о камень, занесенный снегом. Он впал в кому. Родные и врачи возили его на гоночной машине в надежде улучшить состояние спортсмена, сам Шумахер находится в бессознательном состоянии.

Также выяснилось, что Шумахер лежит в доме, расположенном у Женевского озера. За ним ухаживают 15 докторов, массажистов, медсестер, рядом находится супруга. В дом пускают только близких.

В 2019 году жена Шумахера Коринна дала интервью и рассказала об успехах детей. Она отмечала, что сын и дочь также ухаживают за отцом.