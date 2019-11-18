Жена Михаэля Шумахера впервые за 6 лет рассказала о здоровье мужа: «Он находится в надежных руках»
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Фото: Instagram
Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» шесть лет хранила молчание о состоянии его здоровья. С тех пор, как в 2013 году гонщик впал в кому после черепно-мозговой травмы, его супруга Коринна и дети не общались со СМИ.
И теперь, 6 лет спустя, Коринна Шумахер дала интервью изданию She`s Mercedes Magazine, в котором рассказала об успехах уже взрослых детей и призналась, почему не общалась с журналистами раньше.
«Михаэль находится в надежных руках, и мы делаем все, чтобы помочь ему. Пожалуйста, постарайтесь понять, что сохранение конфиденциальности — это желание Михаэля, и мы выполняем его просьбу. Он сделал бы то же самое для меня», — сказала супруга гонщика.
Она также добавила, что кроме нее и докторов, все годы Михаэлю помогают дети: сын Мик и дочь Джина-Мари. Кстати, наследник чемпиона пошел по стопам отца и профессионально занялся гонками. В 2018-м 20-летний Мик Шумахер победил в европейской «Формуле-3».
А 22-летняя Джина-Мари переняла увлечение матери конным спортом. Девушка профессионально занимается верховой ездой, сейчас в ее конюшне около 40 скакунов.
Коринна Шумахер вспомнила, что несколько лет назад супруг отметил, что их дочь упорнее матери и достигнет в конном спорте больших успехов. На 10-летие со дня свадьбы Михаэль подарил жене конюшню, и с тех пор их дочь влюблена в этих животных.
Фото и видео: Instagram, East News
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