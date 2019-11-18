passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Жена Михаэля Шумахера впервые за 6 лет рассказала о здоровье мужа: «Он находится в надежных руках»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Коринна и Михаэль Шумахер

Фото: Instagram

Два месяца назад пресса сообщила, что гонщик пришел в сознание.

Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» шесть лет хранила молчание о состоянии его здоровья. С тех пор, как в 2013 году гонщик впал в кому после черепно-мозговой травмы, его супруга Коринна и дети не общались со СМИ.

Заезд Михаэля Шумахера наперегонки с самолетом

И теперь, 6 лет спустя, Коринна Шумахер дала интервью изданию She`s Mercedes Magazine, в котором рассказала об успехах уже взрослых детей и призналась, почему не общалась с журналистами раньше.

«Михаэль находится в надежных руках, и мы делаем все, чтобы помочь ему. Пожалуйста, постарайтесь понять, что сохранение конфиденциальности — это желание Михаэля, и мы выполняем его просьбу. Он сделал бы то же самое для меня», — сказала супруга гонщика.

Она также добавила, что кроме нее и докторов, все годы Михаэлю помогают дети: сын Мик и дочь Джина-Мари. Кстати, наследник чемпиона пошел по стопам отца и профессионально занялся гонками. В 2018-м 20-летний Мик Шумахер победил в европейской «Формуле-3».

Мик Шумахер

А 22-летняя Джина-Мари переняла увлечение матери конным спортом. Девушка профессионально занимается верховой ездой, сейчас в ее конюшне около 40 скакунов.

Коринна Шумахер вспомнила, что несколько лет назад супруг отметил, что их дочь упорнее матери и достигнет в конном спорте больших успехов. На 10-летие со дня свадьбы Михаэль подарил жене конюшню, и с тех пор их дочь влюблена в этих животных.

Фото и видео: Instagram, East News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!