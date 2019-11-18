Жена Михаэля Шумахера впервые за 6 лет рассказала о здоровье мужа: «Он находится в надежных руках»

«Михаэль находится в надежных руках, и мы делаем все, чтобы помочь ему. Пожалуйста, постарайтесь понять, что сохранение конфиденциальности — это желание Михаэля, и мы выполняем его просьбу. Он сделал бы то же самое для меня», — сказала супруга гонщика.

Она также добавила, что кроме нее и докторов, все годы Михаэлю помогают дети: сын Мик и дочь Джина-Мари. Кстати, наследник чемпиона пошел по стопам отца и профессионально занялся гонками. В 2018-м 20-летний Мик Шумахер победил в европейской «Формуле-3».