Злопамятный и склочный принц Уильям мешает Карлу III помириться с принцем Гарри

Склочный характер принца Уильяма утомил короля Великобритании Карла III и других членов монаршей семьи. Наследник престола всячески препятствует воссоединению уехавшего в США принца Гарри с родственниками.

По данным Daily Beast, именно Уильям выступает против возобновления общения с младшим братом, который готов пойти на уступки ради примирения с отцом. Принц Уэльский оказался слишком злопамятным и упрямым, его поведение находит все меньше понимания у Карла III и его жены Камиллы.

«Если он и в качестве короля не будет разговаривать с братом из-за разбитой собачьей миски, костюмированной вечеринки 20-летней давности и того, что кто-то кому-то сказал о блеске для губ, то будет мелочно и нелепо», - сказал собеседник газеты.

При этом он подчеркнул, что Уильям ужасно разгневан на брата, и это понимают все в королевской семье.

Ранее проживающая в США герцогиня Сассекская Меган Маркл расстроилась из-за негативной реакции общества на ее новый бренд America Riviera Orchard. Жена принца Гарри обвинила в несправедливости всех, кто высмеял ее дорогой фруктовый джем.