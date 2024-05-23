Меган Маркл плакала из-за насмешек над джемом, который она планировала продавать

Проживающая в США герцогиня Сассекская Меган Маркл расстроилась из-за негативной реакции общества на ее новый бренд America Riviera Orchard. Жена принца Гарри обвинила в несправедливости всех, кто высмеял ее дорогой фруктовый джем.

«Меган плакала, когда бренд был запущен, а ее новый джем многие высмеивали за то, что он дорогой и в нем нет ничего особенного. Сейчас Маркл дошла до того, что думает, что всё, что она делает, будет подвергаться несправедливой критике», - рассказал королевский эксперт и писатель Том Куинн таблоиду Mirror.

Он подчеркнул, что герцоги Сассекские, испортившие отношения с британской королевской семьей, никак не могут понять, почему люди не восхищаются их бизнесом, а все начинания подвергаются критике и высмеиваются.

Поводом для очередных насмешек стала реклама, снятая в особняке герцогов. На кадрах Меган Маркл запечатлена на кухне за приготовлением домашнего джема. Кроме того, на видео она прогуливалась по роскошной территории семейного дома.

Из-за поднявшегося шума и негатива Меган так и не представила новый продукт, хотя продажи должны были начаться еще в марте 2024 года.

Кроме джема жена принца Гарри планировала запустить линию масел, консервов, а также ароматов для дома и предметов интерьера.

По словам Куинна, Меган не была готова к критике и обсуждению ее доходов. По мнению герцогини, люди должны быть впечатлены ее богатством, однако этого не происходит.

«Она особенно чувствительна к любой критике роскошного образа жизни в США – с ее точки зрения, это то, чем можно восхищаться, а не критиковать», — пояснил Куинн.

Ранее проживающий в США принц Гарри посетил Африку и на одном из светских мероприятий публично назвал нигерийского короля Аканби своим новым родственником. Его заявление вызвало неоднозначную реакцию – гости разразились хохотом. Монарх оказался осужденным мошенником, которого дважды депортировали из США.