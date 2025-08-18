Журналисты застали Леонардо Ди Каприо на яхте вместе с Витторией Черетти. Об этом сообщает Super.ru.

Актер Леонардо Ди Каприо выбрался на отдых вместе с возлюбленной Витторией Черетти. Он оказался вместе со своей девушкой на яхте у острова Форментера. Папарацци сфотографировали момент, когда Черетти в шутку шлепнула актера по спине.

Как сообщают журналисты, возлюбленные купались и согревались на солнце в компании друзей. Черетти надела купальник с леопардовым принтом, а актер был в черных плавках.

Напомним, Виттория Черетти познакомилась с Леонардо Ди Каприо в мае 2023 года на Каннском кинофестивале, после этого их вместе видели на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса. В сентябре 2023 года пару заметили целующимися в одном из ночных клубов Ибицы.

