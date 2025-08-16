50-летний Леонардо Ди Каприо признался, о чем больше всего жалеет в жизни

50-летний актер Леонардо Ди Каприо признался, что больше всего в жизни жалеет об отказе сниматься в фильме Пола Томаса Андерсона. Об этом звезда «Острова проклятых» рассказал в беседе с изданием Esquire.

Леонардо Ди Каприо утверждает, что ментально ощущает себя намного моложе своих лет. Так, по словам актера, он не дал бы себе больше 32 лет. При этом Леонардо осознает, что с возрастом накопил ценный жизненный опыт.

«Появляется желание быть честнее и не тратить время впустую. Представляю, что будет со мной в ближайшие десять лет», — поделился актер.

Ди Каприо отметил, что начинает все больше ценить людей за их прямоту и старается сам этому соответствовать.

«Смотрю на мать: она говорит то, что думает и не притворяется», — подмечает он.

Во время интервью Леонардо Ди Каприо также откровенно признался, что больше всего в этой жизни жалеет об отказе сниматься в кинокартине Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги».

«Это был глубокий фильм моего поколения. Я не могу представить в нем никого, кроме Марка [Уолберга]. Когда я наконец посмотрел этот фильм, я просто подумал, что это шедевр», — заявил Ди Каприо.

