Журналист оскорбил 55-летнюю Дженнифер Лопес из-за возраста на премьере фильма

Журналист журнала Variety оскорбил певицу Дженнифер Лопес на премьере фильма «Неудержимый», в съемках которого она приняла участие. Сотрудник прессы позволил себе пошутить по поводу возраста звезды. Об этом сообщает Daily Mail.

В ходе беседы с Дженнифер журналист вспомнил кинокартину 1997 года о певице Селене Кинтанилья-Перес. Главную роль в ней исполнила Лопес.

«Не могу поверить, что прошло 30 лет с момента выхода «Селены». А через 30 лет будет снята ретроспектива, тебе к тому времени будет 60», - заявил журналист, а после добавил, что за это время Дженнифер «подросла» в возрасте.

Слышавшие разговор певицы с представителем журнала обратили внимание на его высказывание. А сама Дженнифер смогла лишь сказать: «Ух ты». Несмотря на то, что шутка журналиста вышла действительно оскорбительной, 55-летняя звезда попыталась не подать виду и спокойно закончила интервью.

Ранее Дженнифер Лопес встретилась с бывшим Беном Аффлеком и его экс-женой на школьном спектакле.