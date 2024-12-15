Удивил всех: Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Лопес и бывшей женой

Бен Аффлек снова удивил поклонников, воссоединившись с бывшими женами, Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер. Артисты собрались, чтобы поддержать своих детей на выступлении в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ и публикует соответствующие кадры.

Накануне Бена Аффлека заметили вместе с Дженнифер Лопес, с которой он находится в процессе развода, на школьном мероприятии в Лос-Анджелесе. Также рядом с ними находилась экс-супруга актера Дженнифер Гарнер. Знаменитости посетили спектакль, в котором сыграли 15-летняя дочь артиста и его первой жены Серафины и 16-летняя дочь певицы Эммы от брака с Марком Энтони.

Актер появился на публике в черном костюме и белой рубашке. Дженнифер Лопес выбрала красную блузку, джинсы, длинное белое пальто с мехом и туфли на каблуках. В руках у певицы также был букет цветов, суд по всему, предназначенный для дочери. Дженнифер Гарнер была одета в зеленый свитер, черную куртку и джинсы.

По информации TMZ, неизвестно, общались ли все трое артистов во время мероприятия. Однако очевидцы рассказали, что Бен Аффлек обменялся парой фраз с дочерью Дженнифер Лопес и обнял ее перед тем, как покинуть вечер. Как отметил источник Daily Mail, певица «с обожанием наблюдала» за тем, как бывший муж разговаривал с ее дочерью.

Напомним, в мае этого года появились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Пара никак не комментировала слухи о разрыве, но позднее стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной расставания супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес провела День благодарения без Бена Аффлека.