«Жизнь полна сюрпризов»: оскандалившаяся Меган Маркл впервые за долгое время дала откровенное интервью

Оскандалившаяся Меган Маркл впервые за долгое время откровенно рассказала о жизни с принцем Гарри и их детях. В интервью People герцогиня Сассекская раскрыла подробности отношений с мужем и высказалась о воспитании дочери и сына, а также коснулась темы королевской семьи.

В преддверии запуска своего бренда As Ever и премьере кулинарного шоу «С любовью, Меган» на Netflix супруга принца Гарри решила рассказать о своей жизни. По словам Меган Маркл, берущей на себя много новых проектов, бизнес дается ей тяжело, но поддержка близких придает силы.

«Там куча поворотов и неожиданностей — даже с названием. Я разбиралась с этим в реальном времени. Я ценю всех, кто дал мне возможность совершать ошибки и разбираться в них, а также прощать саму себя за это», — призналась герцогиня Сассекская.

Также Меган Маркл объяснила, почему они с принцем Гарри после сложения королевских полномочий не отказались от титулов герцогов Сассекских, дарованных им перед свадьбой.

«Это общее имя нашей семьи, и думаю, я не осознавала, насколько оно будет для меня значимым, пока у нас не появились дети. Мне нравится, что это то, что есть у Арчи, Лили, Гарри и у меня. Это много значит для меня. Фамилия Сассекские является частью нашей истории любви», — заявила Меган Маркл.

Говоря о детях, герцогиня Сассекская призналась, что ей «невероятно радостно» наблюдать за их взрослением.

«Любой, у кого есть дети, скажет вам, что за это время женщина сильно меняется. И это только начало. Жизнь полна сюрпризов», — поделилась жена принца Гарри.

Напомним, в 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с Меган Маркл отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом.

Ранее сообщалось о том, что бывший любовник принцессы Дианы рассказал о конфликте принца Гарри с братом Уильямом.