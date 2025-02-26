Живот достиг таких размеров, что трудно ходить: инсайдер сообщил, когда Дженнифер Лоуренс родит во второй раз

Актриса Дженнифер Лоуренс устала ждать, когда станет мамой во второй раз. Ее беспокоит живот — из-за него не удается выполнять обычные действия. Например, недавно она обронила сумочку на улице и смогла ее поднять лишь с большим трудом. Знаменитость надеялась, что родит уже на днях, однако врачи озвучили ей другие даты.

По информации DailyMail, это произойдет, как минимум, через пару недель. Журналистам сообщил об этом источник, знакомый с ситуацией.

Подруга 34-летней Лоуренс рассказывала, что актриса ждала появления малыша ко дню рождения старшего сына — 23 февраля. Однако после посещения врачей знаменитость узнала, что ей предстоят роды не раньше, чем в марте.

Ранее беременную Дженнифер Лоуренс в леопардовой шубе засняли на прогулке в Нью-Йорке. Папарацци сфотографировали большой живот актрисы.