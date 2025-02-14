Скоро станет мамой: актриса Дженнифер Лоуренс показала огромный живот на прогулке

Прошлой осенью 34-летняя актриса Дженнифер Лоуренс рассекретила свою беременность. Звезда «Голодных игр» станет мамой во второй раз и, судя по всему, родит совсем скоро.

Обладательницу премии «Оскар» засняли на прогулке в Нью-Йорке. Лоуренс гуляла в леопардовой шубе, расстегнутой нараспашку, со стаканом кофе. Наряд подчеркивал большой живот актрисы. Новые фото порадовали фанатов Дженнифер — на них видно, что звезда хорошо себя чувствует и совсем скоро станет мамой. Артистка, скорее всего, родит примерно ко дню рождения сына Сая, который он отмечает 23 февраля, пишет Daily Mail.

В 2018 году у Лоуренс завязались отношения с директором художественной галереи Куком Марони. Спустя год пара обручилась. Позже звезда забеременела, но у нее случился выкидыш, из-за чего ей потребовалась госпитализация. В февраля 2022 года пара стала впервые родителями — у них родился сын Сай.

Артистка долго шла к тому, чтобы стать матерью. Когда Дженнифер было 20 лет, она забеременела и планировала сделать аборт, но у нее случился выкидыш.

Недавно беременную Дженнифер Лоуренс заметили на прогулке в окутанном дымом Лос-Анджелесе. Артистка шла по улицам города вместе с двухлетним сыном.