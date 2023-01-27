Жива или нет: полиции удалось установить, что стало с Бритни Спирс

В последнее время поклонники Бритни Спирс обеспокоены не на шутку. В очередной раз певица удалила свою страничку из социальных сетей и перестала выходить на связь. По интернету давно ходил слух о серьезных проблемах знаменитости. Некоторые даже считали, что девушка находится при смерти. Вот почему обеспокоенные фолловеры вызвали полицию на адрес поп-исполнительницы.

Приехав по вызову, сотрудники правоохранительных органов не заметили ничего подозрительного: они поняли, что все в порядке, и немедленно ушли. После случившегося инцидента Спирс наконец-то вышла на связь и прокомментировала ситуацию. К слову, артистка была вне себя от ярости.

По словам Спирс, ее поклонники зашли слишком далеко и потревожили ее частную жизнь. Девушка заявила: она стала жертвой телефонного розыгрыша. О произошедшем незамедлительно узнали зарубежные СМИ и вновь выставили Бритни не в самом лучшем свете.

«Кажется, меня подвергли буллингу и запугиванию, как только этот инцидент попал в новости, СМИ снова представили меня в плохом свете. В этот период моей жизни я искренне надеюсь, что поклонники смогут уважать мою личную жизнь в будущем», — высказалась знаменитость.

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