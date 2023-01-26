«Копия Шакиры»: Жерар Пике впервые опубликовал фото с 23-летней любовницей

«Копия Шакиры», «Они с Шакирой так похожи, зачем было менять?», «Ему пора подумать о детях, а не о новой подруге», «Молодая версия Шакиры», «Оставьте их в покое, они кажутся счастливыми», «Я просто зашла почитать комментарии», — пишут в соцсетях.

Жерар и Клара не комментируют свои отношения, но не скрываются от публики. Они посещают музыкальные фестивали, а модель ходит на стадион, где играет ее избранник. Шакира тем временем записывает песни, а одну из своих композиций посвятила изменщику. В треке она прошлась не только по Пике, но и по его девушке.

Напомним, что певица и спортсмен прожили вместе 11 лет. У них есть два сына – девятилетний Милан и семилетний Саша.

Ранее мы писали о том, как исполнительница узнала, что к Жерару Пике приходила любовница.