«Копия Шакиры»: Жерар Пике впервые опубликовал фото с 23-летней любовницей
Жерар Пике впервые показал в соцсетях 23-летнюю любовницу, с которой изменял Шакире.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
В прошлом году певица Шакира оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что ее гражданский муж Жерар Пике изменял ей с 23-летней моделью. Звезда рассталась с футболистом, но он продолжил встречаться с молодой блондинкой. Если ранее пара попадала только в объективы папарацци, то теперь полюбоваться на любовницу мужчины можно в его соцсетях! Жерар впервые опубликовал снимок с Кларой Чиа Марти.
Пике сфотографировался с красавицей во время их свидания в кафе. На кадре влюбленные сидят за столиком, а футболист положил свою голову на плечо Клары. Поклонники в очередной раз осудили спортсмена за неверность и сравнили его нынешнюю девушку с бывшей.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Копия Шакиры», «Они с Шакирой так похожи, зачем было менять?», «Ему пора подумать о детях, а не о новой подруге», «Молодая версия Шакиры», «Оставьте их в покое, они кажутся счастливыми», «Я просто зашла почитать комментарии», — пишут в соцсетях.
Жерар и Клара не комментируют свои отношения, но не скрываются от публики. Они посещают музыкальные фестивали, а модель ходит на стадион, где играет ее избранник. Шакира тем временем записывает песни, а одну из своих композиций посвятила изменщику. В треке она прошлась не только по Пике, но и по его девушке.
Напомним, что певица и спортсмен прожили вместе 11 лет. У них есть два сына – девятилетний Милан и семилетний Саша.
Ранее мы писали о том, как исполнительница узнала, что к Жерару Пике приходила любовница.