Жертва P. Diddy рассказала, что рэпер сознался в убийстве Тупака Шакура

Эшли Пархэм, которая обвиняет P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) в групповом изнасиловании, рассказала, что рэпер сознался в убийстве Тупака Шакура. Об этом пишет NewsNation.

Инцидент произошел в 2018 году — во время видеозвонка артиста с товарищем в баре жертва на заднем плане обмолвилась, что в смерти Тупака Шакура считает виновным Комбса. Тот «отомстил», как и обещал. В интервью Пархэм призналась, что музыкант угрожал ей рабством, а его помощница Кристина Хоррам присутствовала во время изнасилования. Помимо этого, по словам потерпевшей, P. Diddy сознался, что «заказал» Шакура, и будто хвастался этим.

Другая жуткая деталь ЧП связана с матерью Комбса. Он позвонил родительнице по FaceTime, и та призвала Пархэм не причинять вред ее сыну. А в ответ на заявление об изнасиловании родительница звезды выкрикнула: «Возьми деньги и заткнись».

Напомним, рэпер Тупак Шакур был застрелен из проезжающего мимо автомобиля в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Осенью 2024-го семья Тупака наняла адвоката Алекса Спиро, чтобы он расследовал связь между кончиной рэп-исполнителя и P. Diddy.

Ранее находящегося в тюрьме P. Diddy обвинили в каннибализме.