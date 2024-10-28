Раскрыто финансовое состояние звезды «Человека-паука» Тома Холланда

Раскрыто финансовое состояние британского актера Тома Холланда, который прославился благодаря роли Человека-паука. Об этом пишет издание Life & Style.

По данным источника, в настоящий момент состояние 28-летнего артиста оценивается в 25 млн долларов (около 2,4 млрд рублей). Уточняется, что подобного капитала Холланду удалось добиться благодаря ролям в кинокомиксах – суммарно за съемки в картинах о Человеке-пауке он заработал до 5 млн долларов (примерно 483 млн рублей). Вдобавок достичь финансового благополучия актеру помог собственный бренд безалкогольного пива.

Стоит отметить, что возлюбленная Холланда, актриса Зендея, также сформировала внушительный капитал — на ее счету, как пишут СМИ, 22 млн долларов.

На прошлой неделе Том Холланд оказался в центре скандала. Папарацци «поймали» актера вместе с Зендаей, когда они гуляли по Нью-Йорку. В момент их окружили журналисты и поклонники, начали фотографировать и просить автографов. Холланд не оценил внимания и едва не подрался с фанатами. Зендая попыталась его сдержать.

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