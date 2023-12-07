Известная актриса обвинила Жерара Депардье в домогательствах

Французская актриса Элен Даррас пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны актера Жерара Депардье. Об этом сообщает AFP.

По словам артистки, Депардье якобы приставал к ней во время совместной работы над картиной «Диско» в 2007 году. Она уточнила, что домогательства происходили прямо на съемочной площадке.

Как призналась Даррас, актер непристойно трогал ее во время съемочного процесса. Она не сразу стала обращаться в полицию, потому что до последнего не хотела рассказывать правоохранителям интимные подробности. При этом существует вероятность, что иск артистки будет отклонен из-за срока давности.

Известно, что это как минимум 14-е обвинение Депардье в сексуальных домогательствах.

В настоящий момент дело находится на рассмотрении суда.

Ранее Жерар Депардье впервые прокомментировал 13 обвинений в изнасиловании. Артист отрицает, что когда-либо позволял себе прибегать к насилию в отношении женщин.