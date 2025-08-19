Женщина из Калифорнии признала свою вину в продаже наркотика, убившего актера Мэттью Перри

Жительница Калифорнии, которая продала актеру Мэттью Перри приведший к его смерти наркотик* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), признала свою вину. Об этом сообщает минюст США.

«Женщина из долины Сан-Фернандо согласилась на признание себя виновной по пяти федеральным уголовным обвинениям, включая то, что она продала наркотик, который в конечном итоге привел к смерти актера Мэттью Перри в октябре 2023 года», — говорится на сайте ведомства.

По данным министерства, 42-летняя Джасвин Сангха передала запрещенный препарат близкому другу Перри, который также является фигурантом по делу о смерти звезды сериала «Друзья». После того, как актер скончался, оба обвиняемых обсуждали, как дистанцироваться от инцидента, чтобы не стать подозреваемыми.

Официальное признание вины последует в ближайшие дни. По данным министерства, Сангха согласилась признать свою вину по четырем пунктам. Среди них, содержание притона и распространение наркотических средств.

