В деле о смерти актера Мэттью Перри появилась новая подозреваемая: полиция опросила актрису Брук Мюллер

Расследование обстоятельств смерти актера Мэттью Перри приближается к концу. И вскоре будут вынесены обвинения. Полиция не останавливает свою работу и продолжает раскапывать новые детали громкого дела. Так, теперь под подозрения попала актриса Брук Мюллер. Об этом сообщает американский журнал OK!.

Из показаний персональной ассистентки Перри Кейти Эдвардс выяснилось, что бывшая супруга актера Чарли Шина Брук Мюллер одно время была тайной любовницей звезды «Друзей». Их отношения начались в 2006 году после того, как актриса познакомилась с Мэттью на встрече в обществе анонимных алкоголиков. В то время оба страдали от зависимости.

Правда тогда их роман продлился недолго, поскольку Мюллер вышла заму за Шина, а исполнитель роли Чендлера Бинга переключился на другую девушку. И вот незадолго до трагедии, по утверждениям Эдвардс, оба возобновили связь. В связи с этим предполагается, что именно Брук, которая чуть ли не полжизни с переменным успехом лечится от зависимости, и добыла для Мэттью Перри убивший его препарат.

Отметим, что полиция уже опрашивала Брук Мюллер и не раз, также у нее конфисковали ноутбук и телефон. Но пока она не была арестована. Виновата она и другие подозреваемые в смерти известного актера или нет, выяснится уже скоро, когда следствие будет завершено.

Ранее мы писали о том, что снабжавшему наркотиками актера Мэттью Перри врачу грозит до 40 лет тюрьмы.