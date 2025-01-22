Женатый Марк Цукерберг лайкнул невесту Джеффа Безоса после инаугурации Трампа. Об этом стало известно из соцсетей.

Исполнительный директор Facebook* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг стал героем мемов после церемонии инаугурации Дональда Трампа. Цукерберг сидел рядом с женой, но с другой стороны от него была невеста основателя Amazon Джеффа Безоса. Именно на ее декольте засмотрелся медиамагнат. Видео с моментом тут же завирусилось в Сети.

Интересно, что после этого случая внимательные подписчики заметили, что Цукерберг лайкнул фотографии невестки Безоса в соцсетях.