Джастин Бибер объяснил, почему отписался от жены Хейли в соцсетях

Отношения Джастина и Хейли Бибер стали активно обсуждаться в последние несколько дней. Фанаты тщательно следят за звездами и сделали вывод, что супруги скоро разведутся. Волнений и тревог добавило то, что артист отписался от избранницы в социальных сетях. После этого канадский певец вышел на связь и объяснил произошедшее.

Джастин Бибер был вынужден прокомментировать произошедшее, поскольку взволнованные поклонники начали активно ему писать. Артист утверждает, что не он отписался от жены.

«Кто-то зашел в мой аккаунт и отписался от жены», — пояснил он, но спустя несколько минут удалил сториз.

Неизвестно, у кого еще есть доступ к профилю Джастина: певец это не объяснил. И зачем этот человек сделал подобное также непонятно. Вполне возможно, что Бибер не мог придумать другого объяснения и решил солгать фанатам.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в 2018 году. Через год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа 2024-го артист сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.

Последний год выдался особенно тяжелым для супружеской пары. Джастин оказался замешан в скандале с рэпером P.Diddy, погряз в долгах, и его заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

Недавно певец публично обратился к жене Хейле и назвал ее великой женщиной.