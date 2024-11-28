Жена возлюбленного Бритни Спирс проникла в особняк певицы, чтобы найти мужа

Супруга бойфренда Бритни Спирс заявилась в особняк певицы, чтобы вернуть мужа. Об этом пишет In Touch Weekly.

Артистка познакомилась с Полом Солисом в 2022 году. О том, что между Спирс и ее домработником мог возникнуть роман, стало известно после новостей о разрыве певицы с Сэмом Асгари. Фотографы неоднократно снимали пару вместе, а в одном из интервью сам Солиз назвал звезду «феноменальной женщиной».

После публикации совместных снимков Спирс и Солиса мать его пятерых детей Николь Мансилла рассказала, что у мужчины в общей сложности девять детей, которым он не выплачивает алименты. Мансилла также обвинила супруга в том, что он изменил ей с исполнительницей.

По данным источника, недавно Николь попала в особняк певицы вместе с сотрудником полиции, чтобы отыскать супруга. Что именно хотела от Пола женщина, в настоящий момент неизвестно. В любом случае найти мужа она не смогла: охранник заявил, что в момент визита женщины Пола не было дома, уточнив, что ее супруг в принципе не проживает по данному адресу.

В то же время мать Николь настаивает на том, чтобы Пол забрал троих детей воспитывать их вместе со Спирс. Сейчас Мансилла предпринимает попытки вернуть наследников назад, при этом принуждая Солиса к разводу и выплате алиментов.

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