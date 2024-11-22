«Ничего не могу с собой поделать»: Бритни Спирс показала искалеченные ноги в пуантах

Певица Бритни Спирс решила перейти на новый уровень в танцах и стала заниматься на пуантах. Звезда напугала поклонников, когда опубликовала в соцсетях фото искалеченных ног в мозолях с кровавыми следами.

Исполнительница еще на пике своей карьеры активно выступала и много танцевала. После болезни и освобождения из-под опеки, она продолжила заниматься любимым делом. Она до сих пор снимает видео, на которых активно двигается, чем смущает поклонников. Некоторые ее излишне активные движения пугают.

На днях поп-принцесса поделилась, что перешла на новый уровень танцев, а именно – приобрела пуанты. Она танцевала на них, чем довела свои ноги до травм. Бритни опубликовала в личном микроблоге фото и рассказала, что занималась хореографией прямо на цементном полу. Из-за этого у нее образовались мозоли, пошла кровь, и пуанты испачкались.

«Ничего не могу с собой поделать. Приходится выражать себя, чтобы двигаться и чувствовать», — написала Бритни Спирс под кадрами.

Снимки привели поклонников в замешательство, а некоторых даже напугали.