Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса выступила с заявлением о состоянии мужа: что происходит с актером

Жена актера Брюса Уиллиса рассказала о состоянии тяжелобольного мужа. Эмма Хемминг призналась — деменция прогрессирует. Об этом она упомянула в своем заявлении к публике. Слова приводит издание HELLO!

Уже несколько лет «крепкий орешек» не выходит в свет и не снимается в кино из-за своего диагноза. У Брюса лобно-височная деменция, которую невозможно вылечить. Единственное, что могут его близкие — это окружать его заботой и ограничивать стресс.

Дочери Уиллиса и его экс-жена Деми Мур регулярно делятся тем, что происходит с актером. А недавно о его состоянии рассказала и супруга. Она отметила, что ее муж по-прежнему не теряет надежду на просветление, но его состояние становится хуже, а врачи не дают обнадеживающих прогнозов.

Отметим, что в 2025 году Хемминг будет вручена награда на премии Ассоциации по борьбе с лобно-височной деменцией.

«Мы решились рассказать о диагнозе Брюса, чтобы повысить общественную осведомленность о том, что такое деменция. Моя цель сейчас и всегда — дарить надежду и поддержку тем, чьи близкие тоже столкнулись с этой страшной бедой», - упомянула в своей речи Эмма.

Ранее Брюса Уиллиса впервые за долгое время засняли в Лос-Анджелесе.