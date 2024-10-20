Редкие кадры: тяжелобольного Брюса Уиллиса заметили на публике

Тяжелобольного актера Брюса Уиллиса снова заметили на публике. Звезду фильма «Крепкий орешек» засняли во время поездки по Лос-Анджелесу. Об этом сообщает Daily Mail и публикует редкие кадры с артистом.

На снимках папарацци 69-летний Брюс Уиллис на пассажирском месте в автомобиле в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе. Актер был одет в полосатую рубашку-поло с синим воротником и черную бейсболку.

Недавно дочь артиста, 30-летняя Таллула Белль, поделилась положительными новостями о состоянии здоровья Брюса Уиллиса. По словам девушки, у актера «все стабильно», а семья всегда находится рядом и поддерживает его.

Напомним, в 2022 году стало известно о том, что звезда «Крепкого орешка» был вынужден приостановить съемки в кино в связи с возрастными заболеваниями мозга, которые мешали ему работать. Также у Брюса Уиллиса развилась выраженная афазия — нарушение речи. В результате он завершил актерскую карьеру. В 2023 году артисту диагностировали лобно-височную деменцию, одним из симптомов которой является афазия.

Ранее мы писали о том, что актриса Деми Мур рассказала о состоянии тяжелобольного Брюса Уиллиса.