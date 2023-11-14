Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась, что борется с чувством вины

Жена актера Брюса Уиллиса рассказала о жизни с больным мужем. По словам Эммы Хеминг, все это время она борется с чувством вины и сочувствует людям, оказавшимся в подобной ситуации.

Напомним, что у голливудской звезды обнаружили лобно-височную деменцию. Избранница не бросила любимого и поддерживает его до сих пор. Но Эмма чувствует себя виноватой из-за того, что не у всех родственников больных есть возможности, как у нее. Она поделилась своими переживаниями с фанатами.

«Я борюсь с чувством вины, зная, что у меня есть ресурсы, которых нет у других. Я могу выйти на прогулку, чтобы прочистить голову, но я знаю, что не все партнеры по уходу могут это сделать», – цитирует женщину Teleprogramma.pro.

Жена актера отметила, что все ее рассказы привлекают внимание прессы. Но сколько есть историй, которые трогают до глубины души, но которые никто не слышал. Женщина считает, что каждая из них заслуживает сострадания и заботы.

Напомним, что болезнь Уиллиса прогрессирует быстро. Даже бывшая жена артиста Деми Мур была удивлена, когда на одной из последних встреч экс-супруг ее не узнал. Она не ожидала, что мужчина так быстро ее забудет. При этом все они окружают актера заботой и стараются чаще собираться вместе.

Ранее дочь Брюса Уиллиса раскрыла правду о состоянии тяжелобольного актера. По словам Таллулы Белль Уиллис, он все еще узнает ее и очень любит.