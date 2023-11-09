«Это мой отец»: дочь Брюса Уиллиса раскрыла правду о состоянии тяжелобольного актера

Дочь голливудского актера Брюса Уиллиса рассказала о состоянии отца, страдающего от деменции. По словам Таллулы Белль Уиллис, он все еще узнает ее и очень любит. Об этом она сообщила в эфире ток-шоу The Drew Barrymore Show.

Как сообщает Page Six, девушка призналась, что они с папой поддерживают друг друга. Недавно в прессе писали, что бывшая жена актера Деми Мур была шокирована, когда Брюс не узнал ее на одной из последних встреч. А ведь звезда прожил с экс-супругой 13 лет, и у них трое общих детей. Одна из наследниц призналась, что отец ее помнит.

«Он все такой же, и я думаю, что в этой ситуации это лучшее, о чем я могла мечтать. Я вижу любовь, когда я рядом с ним. Это мой отец, он любит меня, и это действительно что-то особенное», – поделилась девушка.

Таллула Белль также рассказала, почему близкие решили открыто заявить о болезни главы семейства. По ее словам, о таких серьезных заболеваниях все должны знать. Девушка считает, что, возможно, эта информация сможет кому-то помочь.

Напомним, что актер страдает лобно-височной деменцией, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей. Об этом впервые стало известно в феврале этого года. Недавно, в сентябре жена знаменитости сообщила, что болезнь прогрессирует. Она назвала состояние мужа тяжелым.

Друг артиста и режиссер Глен Гордон Кэрон рассказывал, что Брюсу требуется три минуты, чтобы понять, кто перед ним.

Ранее мы писали о том, что семья теряющего память из-за болезни Брюса Уиллиса вышивает на его вещах инициалы.