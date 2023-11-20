Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые за долгое время вышел в свет: актер сильно изменился

Звезда фильма «Крепкий орешек» Брюс Уиллис впервые за долгое время вышел в свет. 68-летний тяжелобольной актер после заявления о деменции пропал из поля зрения поклонников, но на днях его заметили папарацци. Мужчина сидел в машине и выглядел потерянным. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, знаменитость увидели на улице в Лос-Анджелесе. Он был на пассажирском сиденье своего внедорожника. Актер надел черную толстовку с капюшоном, чтобы быть более незаметным. Но папарацци все равно сфотографировали звезду.

СМИ отмечают, что артист заметно похудел и стал выглядеть старше. Он казался растерянным, а в его глазах читались словно застывшие эмоции. Поклонники поделились своими переживаниями по поводу состояния тяжелобольного кумира. По их мнению, ему становится хуже.

«Больно смотреть, он выглядит совсем изможденным», «Как это грустно, Брюс явно угасает», «Кажется, что ему уже не хочется жить, столько грусти во взгляде», — написали в комментариях под фото.

Напомним, что у артиста обнаружили лобно-височную деменцию. При этом болезнь быстро прогрессирует. В последнее время близкие говорят, что он начал забывать родных и даже не вспомнил бывшую жену Деми Мур, которая часто с ним видится. Сейчас артиста сильно поддерживают все, а особенно его нынешняя супруга Эмма Хеминг.

Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась, что борется с чувством вины.