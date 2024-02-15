Жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса показала романтичное фото с мужем

Жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса показала поклонникам редкое романтичное фото с мужем. Она опубликовала снимок, сделанный с «крепким орешком», на котором они оба улыбались и наслаждались друг другом.

Модель Эмма Хеминг-Уиллис продемонстрировала кадр, снятый во время поездки к Ниагарскому водопаду. Тогда супруги вместе путешествовали и разделяли радостные моменты. 14 февраля в этом году они, несмотря на болезнь звезды, тоже отметили праздник всех влюбленных, и артистка поспешила об этом рассказать фанатам этим фото.

«Любовь — прекрасная вещь. Желаю всем счастливого Дня святого Валентина», - написала Эмма в личном блоге.

Напомним, что в 2023 году семья Брюса объявила, что ему поставили диагноз - лобно-височная деменция. Постепенно актер утрачивает когнитивные способности. Он уже почти не узнает близких и даже тяжело говорит. Родственники Уиллиса стараются проводить с ним сейчас как можно больше времени, так как не знают, когда наступит последний день его жизни.

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