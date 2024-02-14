«Отнял у меня много сил»: Дженнифер Лопес заговорила об уходе из шоу-бизнеса

Певица и актриса Дженнифер Лопес заявила о возможном завершении карьеры в шоу-бизнесе. Она представила свой альбом, который, по словам звезды, может стать последним. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.

Исполнительница считает, что ее новый альбом «This Is Me… Now», который выйдет 16 февраля, станет последним в ее дискографии. В интервью певица поделилась своими эмоциями и планами на будущее.

Лопес отметила, что не уверена, будет ли продолжать записывать музыку после этого альбома, считая его кульминацией своего творческого пути. Она также упомянула, что они с ее командой создали множество различных обложек для альбома, чтобы порадовать фанатов и предложить разнообразные коллекционные издания.

«Правда в том, что я даже не знаю, запишу ли я когда-нибудь ещё один альбом после этого. Это своего рода квинтэссенция проекта Дженнифер Лопес, и мне приятно, что в определенный момент она станет предметом коллекционирования», – заявила артистка.

Она призналась, что работа над альбомом была трудной и затратной, отметив, что вложила в него всю свою душу и сердце. Певица считает, что для нее этот альбом станет концом одной эпохи и началом новой, и очень взволнована своим новым проектом.

«Этот альбом определенно отнял у меня много сил», – призналась Дженнифер.

Ранее сообщалось о серьезных проблемах в отношениях Лопес и Бена Аффлека.