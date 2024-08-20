66-летняя певица Мадонна поделилась редким кадром со всеми своими детьми

Недавно певица Мадонна отправилась в Италию и отметила 66-летие в кругу близких и друзей. По этому случаю артистка поделилась в личном блоге редким снимком со всеми своими шестью детьми.

Сначала Мадонна вместе с 30 гостями остановилась в роскошном отеле в Позитано. После нескольких дней на побережье компания перебралась в Помпеи, где устроила званый ужин. На опубликованном в соцсети фото певица предстала в белом кружевном платье, под которым просвечивалось черное бра. Артистка позировала вместе со своими детьми.

Напомним, Мадонна дважды была замужем. Первым ее супругом стал актер Шон Пенн. Брак артистов продлился с 1985 по 1989 год. Затем певица состояла в отношениях с актером Карлосом Леоном с 1994 по 1997 год. У пары есть 27-летняя дочь Лурдес Мария. Во второй раз артистка вышла замуж за режиссера Гая Ричи в 2000 году. У экс-супругов двое сыновей: 24-летний Рокко Джон и 18-летний Дэвид Банда. Также у знаменитости есть три дочери: 18-летняя Мерси Джеймс и 11-летние близнецы Стелла и Эстер.

По информации СМИ, сейчас Мадонна встречается с 28-летним Акимом Моррисом. Певица публикует в личном блоге кадры с возлюбленным, а недавно пару заметили на прогулке в Италии.

Ранее сообщалось о том, что Мадонна поделилась совместным фото с молодым бойфрендом.