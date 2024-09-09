Жена принца Гарри Меган Маркл вышла в свет в колье за 1,5 миллиона рублей

Актриса Меган Маркл посетила собрание книжного клуба Опры Уинфри в Калифорнии. Для выхода в свет она выбрала колье стоимостью 15,6 тысяч долларов, а это почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Жена принца Гарри пришла на мероприятие в приталенном черном комбинезоне. На ногах у нее были босоножки на низком каблуке. А дополнила образ она дорогостоящим украшением на шею из 14-каратного золота с бриллиантами.

Маркл также выступила перед участниками собрания. В своей речи она подчеркнула, что сейчас очень счастлива. По ее словам, у нее «новая глава, полная радости». Поэтому ее целью является любить каждую часть своей жизни.

Напомним, что у Меган довольно напряженные отношения с королевской семьей. Родственники принца изначально не очень тепло приняли актрису и со временем их общение стало только хуже. Сейчас Гарри живет вместе с женой в США и конфликтует с близкими. Однако, по словам источников, он пожалел о разрушенной связи с Кейт Миддлтон, когда узнал о том, что у нее рак.

Ранее появилась информация, что Меган Маркл хочет помириться с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.